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Голкипер Манчестер Юнайтед определился со своим будущим в команде
Об этом пишет Manchester Evening News
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил о своем желании остаться в клубе, несмотря на критику, связанную с его нестабильной игрой в текущем сезоне. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.
28-летний камерунец твердо настроен продолжить выступления за "красных дьяволов", даже несмотря на слухи о том, что главный тренер Рубен Аморим рассматривает возможность подписания нового вратаря. Онана считает "Манчестер Юнайтед" единственным клубом, за который он хочет играть.
Андре Онана присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года, перейдя из "Интера" за 50,2 млн евро.
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