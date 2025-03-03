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Голкипер Манчестер Юнайтед определился со своим будущим в команде

Англия

Об этом пишет Manchester Evening News

Голкипер Манчестер Юнайтед определился со своим будущим в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил о своем желании остаться в клубе, несмотря на критику, связанную с его нестабильной игрой в текущем сезоне. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

28-летний камерунец твердо настроен продолжить выступления за "красных дьяволов", даже несмотря на слухи о том, что главный тренер Рубен Аморим рассматривает возможность подписания нового вратаря. Онана считает "Манчестер Юнайтед" единственным клубом, за который он хочет играть.

Андре Онана присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года, перейдя из "Интера" за 50,2 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Рубен Аморим
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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Екатерина Власова
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