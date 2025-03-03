Голкипер Манчестер Юнайтед определился со своим будущим в команде

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил о своем желании остаться в клубе, несмотря на критику, связанную с его нестабильной игрой в текущем сезоне. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

28-летний камерунец твердо настроен продолжить выступления за "красных дьяволов", даже несмотря на слухи о том, что главный тренер Рубен Аморим рассматривает возможность подписания нового вратаря. Онана считает "Манчестер Юнайтед" единственным клубом, за который он хочет играть.

Андре Онана присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года, перейдя из "Интера" за 50,2 млн евро.