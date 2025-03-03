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Манчестерские клубы следят за талантливым вингером из Спортинга

Англия

После неудачного периода в Барселоне и Вулверхэмптоне он снова засиял в Португалии

Манчестерские клубы следят за талантливым вингером из Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Манчестерские клубы внимательно наблюдают за талантливым вингером из лиссабонского "Спортинга".

По информации от португальского издания A Bola, представители "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" следят за Франсишку Тринкау перед летним трансферным окном, однако "Спортинг" хочет продлить контракт с 25-летним игроком.

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Известно, что Рубен Аморим и Уго Виана внесли значительный вклад в подписание и прогресс португальского вингера в клубе, и сейчас они, находясь по обе стороны баррикад — один в "Юнайтед", а другой в "Сити" — не сводят с него глаз.

Действующий контракт Тринкау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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Добавим, что в этом сезоне Франсишку Тринкау забил 9 голов и отдал 13 ассистов в 40 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 27 миллионов евро.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Франсишку Тринкан
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Андрей Журба
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