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Манчестерские клубы следят за талантливым вингером из Спортинга
После неудачного периода в Барселоне и Вулверхэмптоне он снова засиял в Португалии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Манчестерские клубы внимательно наблюдают за талантливым вингером из лиссабонского "Спортинга".
По информации от португальского издания A Bola, представители "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" следят за Франсишку Тринкау перед летним трансферным окном, однако "Спортинг" хочет продлить контракт с 25-летним игроком.
Известно, что Рубен Аморим и Уго Виана внесли значительный вклад в подписание и прогресс португальского вингера в клубе, и сейчас они, находясь по обе стороны баррикад — один в "Юнайтед", а другой в "Сити" — не сводят с него глаз.
Действующий контракт Тринкау с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
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Добавим, что в этом сезоне Франсишку Тринкау забил 9 голов и отдал 13 ассистов в 40 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 27 миллионов евро.
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