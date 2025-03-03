Арсенал хочет продолжить сотрудничество со своим центрбеком

"Арсенал" намерен предложить своему центральному защитнику Уильяму Салиба новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает TBR Football.

Клуб готов повысить игроку заработную плату. "Арсенал" планирует предложить французу зарплату в размере 250 000 фунтов стерлингов в неделю.

Руководство "канониров" планирует начать переговоры с Салиба и его представителями в ближайшие месяцы, чтобы заключить новое соглашение до начала следующего сезона.

Напомним, что текущий контракт Уильяма с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.