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Арсенал хочет продолжить сотрудничество со своим центрбеком
Переговоры должны начаться в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" намерен предложить своему центральному защитнику Уильяму Салиба новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает TBR Football.
Клуб готов повысить игроку заработную плату. "Арсенал" планирует предложить французу зарплату в размере 250 000 фунтов стерлингов в неделю.
Руководство "канониров" планирует начать переговоры с Салиба и его представителями в ближайшие месяцы, чтобы заключить новое соглашение до начала следующего сезона.
Напомним, что текущий контракт Уильяма с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
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