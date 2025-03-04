Кубок Англии. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4). Неоправданно сложный проход лесников в четвертьфинал

Последний матч 1/8 Кубка Англии проходил в Ноттингеме и здесь сразу следует отметить, что оба наставника дали понять, что этот турнир для них не в приоритете. Нет, конечно там не было массивной ротации и вторых составов, но своих лидеров что Нуну Эшпириту Санту, что Киран Маккенна, хотели сохранить, ведь есть более важные задачи в АПЛ. Возможно, именно поэтому игра получилась такой пресной.

В старте "Ноттингема" не было Криса Вуда, на это "Ипсвич" ответил тем, что не выпустил Лиама Дилепа. Просто две главные ударные силы коллективов не были в стартовых составах. Только этот факт прекрасно объясняет, почему каждая из команд нанесла так мало ударов и вообще довольно пассивно проявляла себя впереди.

"Ипсвич" немало владел мячом в первом тайме, вот только с этим контролем не знал, что делать. То есть мяч в ногах, передачи есть, вот только все это на своей половине, без движения вперед, от того работа у защитников "лесников" была слишком легкой. Возможно, не хватало впереди очевидного адресата для передач в лице Дилепа. Похожие проблемы были и у "Ноттингема", где игроки искали долгое время Криса Вуда. Страдали как команды, так и зрители этого матча.

Во втором тайме все стало веселее, особенно после того, как "Ипсвич" неожиданно вышел вперед. После углового головой в сетку ворот мяч отправил Херст. Это побудило Нуну Эшпириту Санту наконец переосмыслить свой подход к этому матчу и полететь атаковать. С этого момента "Ипсвич" распрощался с владением мячом и засел обороняться.

А зря, ведь ответный гол прилетел через 15 минут в похожем стиле. Также передача с фланга и также точный удар головой. Райан Йейтс сравнял счет и на этом "лесники" не собирались останавливаться. Впоследствии капитан команды забил и второй гол хозяев, который отменили из-за офсайда. Но было видно, что "Ипсвич" полностью потерял всякий контроль над происходящим на поле. Наконец "Ноттингем" начал активно давить на ворота Палмера, перекладина после удара от Хадсона-Одои не даст соврать.

Однако после того, как до конца 90-й минуты "лесники" так и не нашли победный гол и все перешло к экстра-таймам, мы снова начали наблюдать относительно скучный, медленный и не очень инициативный футбол в исполнении обеих команд. Особо острых моментов из того периода трудно вспомнить. Кажется, что обе команды были готовы на серию пенальти, в которой все решают нервы полевых игроков и мастерство вратарей. Так и произошло.

Сама серия пенальти проходила вообще безошибочно. Создавалось впечатление, что команды будут готовы пробивать и по 15 ударов и все забьют, но как только дело дошло до первого действительно решающего пенальти, как Тейлор просто бездарно пробил на удобной для Селса высоте. Сейв от вратаря, а это был пятый пенальти в серии. Поэтому Нуну Эшпириту Санту и его команда шагают дальше. Странный матч, который должен был завершаться в основное время. Как бы там ни было, прошел дальше тот, кто больше заслужил. В четвертьфинале они встретятся с "Брайтоном" на выезде.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Ипсвич" 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Йейтс (68) — Херст (53)

Серия пенальти: Вуд, Гиббз-Уайт, Андерсон, Уильямс, Хадсон-Одои — Морси, Дилеп, Каюсте, Джонсон, Тейлор (вратарь)

"Ноттингем Форест": Селс — Айна, Мурилло, Морато, Морено (Уильямс, 82) — Йейтс, Сангаре (Гиббз-Уайт, 60) — Хадсон-Одои, Данилу (Андерсон, 59), Эланга (Жота Силва, 111) — Авонии (Вуд, 82)

"Ипсвич": Палмер — Туанзебе (О'Ши, 46), Вулфенден, Берджесс (Гривз, 46), Таунсенд — Тейлор, Джонсон, Морси — Херст (Дилеп, 90+2), Броудхед (Кларк, 67), Луонго (Каюсте, 67)

Предупреждения: Морато (56), Андерсон (79), Йейтс (96) — Луонго (17), Морси (90+1)