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Лесники врываются в 1/4 финала кубка. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Драма в серии пенальти

Лесники врываются в 1/4 финала кубка. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" с трудом прошел "Ипсвич" в 1/8 финала Кубка Англии.

В основное время команды обменялись забитыми голами во втором тайме, а по итогам серии пенальти сильнее оказались "лесники".

В четвертьфинале "Форест" сыграет против "Брайтона".

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

"Ноттингем Форест" — "Ипсвич" 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Йейтс (68) — Херст (53)

Серия пенальти: Вуд, Гиббз-Уайт, Андерсон, Уильямс, Хадсон-Одои — Морси, Дилеп, Каюсте, Джонсон, Тейлор (вратарь)

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