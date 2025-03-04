Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лесники врываются в 1/4 финала кубка. Ноттингем Форест – Ипсвич 1:1 (пен. 5:4). Видео голов и обзор матча
Драма в серии пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" с трудом прошел "Ипсвич" в 1/8 финала Кубка Англии.
В основное время команды обменялись забитыми голами во втором тайме, а по итогам серии пенальти сильнее оказались "лесники".
В четвертьфинале "Форест" сыграет против "Брайтона".
Кубок Англии, 1/8 финала
Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" — "Ипсвич" 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Йейтс (68) — Херст (53)
Серия пенальти: Вуд, Гиббз-Уайт, Андерсон, Уильямс, Хадсон-Одои — Морси, Дилеп, Каюсте, Джонсон, Тейлор (вратарь)
Популярное сейчас
- Челси начал искать замену Мудрику
- Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер назвал лучшего боксера в истории
- IBU прокомментировал заявления МОК о возвращении российских и белорусских спортсменов
- Таловеров признался, что сказал ему Гвардиола после матча Кубка Англии
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Конор Макгрегор назвал сумму, которую заработал в последнем бою с Дастином Порье