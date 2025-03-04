Арсенал готовится сделать предложение звезде Лилля

Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид вскоре должен принять решение относительно своего будущего. Контракт канадца истекает в конце сезона, и его продления не ожидается.

Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, "Вест Хэм" сделал Дэвида своей приоритетной трансферной целью. Лондонский клуб надеется опередить "Барселону", которая также заинтересована в нападающем, предложив сделку на сумму 20 миллионов евро (комиссионные агенту, зарплата и бонусы) - значительную инвестицию, учитывая статус свободного агента. "Барса" не может конкурировать с таким предложением.

Пока только "Вест Хэм" сделал конкретные шаги для подписания Дэвида, но ожидается рост конкуренции, ведь к переговорам должны присоединиться и другие английские клубы, в частности "Арсенал". Ожидается, что в ближайшие недели "канониры" сделают свое предложение, но сначала они хотят дождаться официального назначения своего нового спортивного директора Андреа Берты.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дэвида 21 гол и 9 ассистов в 37 матчах за "Лилль" во всех турнирах.