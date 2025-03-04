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Арсенал готовится сделать предложение звезде Лилля

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Он главная цель другого лондонского клуба

Арсенал готовится сделать предложение звезде Лилля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид вскоре должен принять решение относительно своего будущего. Контракт канадца истекает в конце сезона, и его продления не ожидается.

Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, "Вест Хэм" сделал Дэвида своей приоритетной трансферной целью. Лондонский клуб надеется опередить "Барселону", которая также заинтересована в нападающем, предложив сделку на сумму 20 миллионов евро (комиссионные агенту, зарплата и бонусы) - значительную инвестицию, учитывая статус свободного агента. "Барса" не может конкурировать с таким предложением.

Пока только "Вест Хэм" сделал конкретные шаги для подписания Дэвида, но ожидается рост конкуренции, ведь к переговорам должны присоединиться и другие английские клубы, в частности "Арсенал". Ожидается, что в ближайшие недели "канониры" сделают свое предложение, но сначала они хотят дождаться официального назначения своего нового спортивного директора Андреа Берты.

Добавим, что в этом сезоне на счету Дэвида 21 гол и 9 ассистов в 37 матчах за "Лилль" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лилль Джонатан Дэвид
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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