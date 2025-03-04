Ман Юнайтед попытается подписать звезду Милана на замену своему провальному трансферу

Как сообщает издание TEAMtalk, "Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Милана" и сборной Франции Майка Меньяна, рассматривая его как замену Андре Онану.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 47,2 миллиона фунтов на трансфер Онана из "Интера", но его выступления оставляют желать лучшего. Камерунец допустил несколько грубых ошибок, приведших к пропущенным голам, из-за чего Рубен Аморим уже активно ищет ему замену.

Клуб намерен осуществить громкий трансферный "штурм", чтобы заманить Меньяна в Премьер-лигу. Отмечается, что его уход из "Милана" - вопрос времени из-за ситуации с контрактом. Соглашение 29-летнего французского голкипера с итальянским клубом действует до июня 2026 года, и руководство "россонери" еще не определилось, начинать ли переговоры о продлении.

Основная проблема для "МЮ" заключается в том, что Меньян хочет играть в Лиге чемпионов. Поэтому клубу придется убедить его, что они смогут вернуться в этот турнир в ближайшие два года.

Добавим, что в этом сезоне 29-летний француз провел 40 матчей за "Милан" во всех турнирах, пропустив 46 голов и 11 раз оставив свои ворота "сухими".