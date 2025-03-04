  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Юнайтед попытается подписать звезду Милана на замену своему провальному трансферу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Юнайтед попытается подписать звезду Милана на замену своему провальному трансферу

Англия

Ищут нового вратаря

Ман Юнайтед попытается подписать звезду Милана на замену своему провальному трансферу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание TEAMtalk, "Манчестер Юнайтед" нацелился на голкипера "Милана" и сборной Франции Майка Меньяна, рассматривая его как замену Андре Онану.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 47,2 миллиона фунтов на трансфер Онана из "Интера", но его выступления оставляют желать лучшего. Камерунец допустил несколько грубых ошибок, приведших к пропущенным голам, из-за чего Рубен Аморим уже активно ищет ему замену.

Клуб намерен осуществить громкий трансферный "штурм", чтобы заманить Меньяна в Премьер-лигу. Отмечается, что его уход из "Милана" - вопрос времени из-за ситуации с контрактом. Соглашение 29-летнего французского голкипера с итальянским клубом действует до июня 2026 года, и руководство "россонери" еще не определилось, начинать ли переговоры о продлении.

Основная проблема для "МЮ" заключается в том, что Меньян хочет играть в Лиге чемпионов. Поэтому клубу придется убедить его, что они смогут вернуться в этот турнир в ближайшие два года.

Добавим, что в этом сезоне 29-летний француз провел 40 матчей за "Милан" во всех турнирах, пропустив 46 голов и 11 раз оставив свои ворота "сухими".

Читайте такжеВ Милане назревает кадровая революция. Клуб может продать звездЧитайте такжеГолкипер Манчестер Юнайтед определился со своим будущим в команде
По теме
yellow-arrow
Эффектно. Моуринью "отомстил" Тоттенхэму за своё увольнение
yellow-arrow
Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
yellow-arrow
Раскрыты детали клаусулы нападающего РБ Лейпциг, за которым следят ведущие клубы АПЛ
Манчестер Юнайтед Милан Андре Онана Майк Меньян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости