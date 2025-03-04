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Нуну Эшпириту Санту рассказал о победе над Ипсвичем в Кубке Англии
Подготовка была хорошей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ноттингем Фореста" Нуну Эшпириту Санту рассказал о победе над Ипсвичем в Кубке Англии.
По словам португальского тренера, пропущенный гол был нелогичным. Но клуб готовился к серии пенальти.
"Для нас позитивно пройти через это и продолжить наше путешествие. Мы знаем, что в таких играх всё может решиться в серии пенальти; подготовка была хорошей. Нужно просто сконцентрироваться и делать то, что практиковалось на тренировках. Игроки неплохо справились.
Мы контролировали игру, доминировали, создавали моменты, и пропущенный нами гол был нелогичным.
У нас было много шансов выиграть игру. Для клуба так приятно продолжать участие в Кубке Англии. Это очень важно для нас", - сказал Санту.
Напомним, что "Ноттингем Форест" в 1/8 финала Кубка Ангии прошёл "Ипсвич Таун" в серии пенальти (5:4). Основное время закончилось со счётом 1:1.
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В следующем раунде Кубка "Ноттингем" встретится с "Брайтоном".
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