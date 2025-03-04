Тренер "Ноттингем Фореста" Нуну Эшпириту Санту рассказал о победе над Ипсвичем в Кубке Англии.

По словам португальского тренера, пропущенный гол был нелогичным. Но клуб готовился к серии пенальти.

"Для нас позитивно пройти через это и продолжить наше путешествие. Мы знаем, что в таких играх всё может решиться в серии пенальти; подготовка была хорошей. Нужно просто сконцентрироваться и делать то, что практиковалось на тренировках. Игроки неплохо справились.

Мы контролировали игру, доминировали, создавали моменты, и пропущенный нами гол был нелогичным.

У нас было много шансов выиграть игру. Для клуба так приятно продолжать участие в Кубке Англии. Это очень важно для нас", - сказал Санту.