Защитник Ливерпуля получит невероятное повышение зарплаты на 650%

Как сообщает издание The Sun, Конор Брэдли получил предложение нового пятилетнего контракта во время недавних переговоров с "Ливерпулем". 21-летний игрок стал надежным дублером Трента Александера-Арнольда, который в этом сезоне неоднократно подвергался травмам.

Защитник сборной Северной Ирландии высоко ценится главным тренером "красных" Арне Слотом. Несмотря на то, что он подписал свой предыдущий контракт лишь 15 месяцев назад, "Ливерпуль" стремится удержать игрока еще минимум на пять лет. Новое соглашение предусматривает зарплату примерно 75 000 фунтов в неделю, что является значительным повышением по сравнению с текущими 10 000. Если сделка будет завершена, 21-летний игрок будет обходить по зарплате Ибраима Конате и Луиса Диаса.

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Переговоры происходят в то время, когда будущее Трента Александера-Арнольда в "Ливерпуле" остается под вопросом, поскольку контракт 26-летнего англичанина завершается в конце текущего сезона. Его активно связывается с переходом в "Реал" после завершения контракта. Последние новости о Брэдли могут упростить процесс поиска альтернативы для Трента в команде Арне Слота на следующий сезон.

Добавим, что в этом сезоне Брэдли сыграл 22 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, отдав 2 ассиста.