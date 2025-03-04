  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Ливерпуля получит невероятное повышение зарплаты на 650%
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ливерпуля получит невероятное повышение зарплаты на 650%

Англия

Наравне с другими звездами

Защитник Ливерпуля получит невероятное повышение зарплаты на 650%

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание The Sun, Конор Брэдли получил предложение нового пятилетнего контракта во время недавних переговоров с "Ливерпулем". 21-летний игрок стал надежным дублером Трента Александера-Арнольда, который в этом сезоне неоднократно подвергался травмам.

Защитник сборной Северной Ирландии высоко ценится главным тренером "красных" Арне Слотом. Несмотря на то, что он подписал свой предыдущий контракт лишь 15 месяцев назад, "Ливерпуль" стремится удержать игрока еще минимум на пять лет. Новое соглашение предусматривает зарплату примерно 75 000 фунтов в неделю, что является значительным повышением по сравнению с текущими 10 000. Если сделка будет завершена, 21-летний игрок будет обходить по зарплате Ибраима Конате и Луиса Диаса.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Переговоры происходят в то время, когда будущее Трента Александера-Арнольда в "Ливерпуле" остается под вопросом, поскольку контракт 26-летнего англичанина завершается в конце текущего сезона. Его активно связывается с переходом в "Реал" после завершения контракта. Последние новости о Брэдли могут упростить процесс поиска альтернативы для Трента в команде Арне Слота на следующий сезон.

Добавим, что в этом сезоне Брэдли сыграл 22 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, отдав 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Эффектно. Моуринью "отомстил" Тоттенхэму за своё увольнение
yellow-arrow
Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
yellow-arrow
Раскрыты детали клаусулы нападающего РБ Лейпциг, за которым следят ведущие клубы АПЛ
Ливерпуль Конор Брэдли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости