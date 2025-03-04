Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный капитан Ливерпуля сыграет на Энфилде. Клуб назвал матч
Но не в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный капитан "Ливерпуля" сыграет на "Энфилде".
Английский клуб сообщил, что Стивен Джеррард сыграет в благотворительном матче Легенд "Ливерпуля" против легенд "Челси".
Компанию полузащитнику составят Сами Хююпия, Мартин Шкртел, Питер Крауч и Дирк Кюйт – известные, на данный момент футболисты.
За "Челси" из анонсированных сыграют Гари Кэхилл, Джимми Флойд Хассельбайнк и Фрэнк Синклер.
"Ливерпуль" объявил, что вырученные деньги пойдут на поддержку медицинских программ кдубного фонда.
"Средства, собранные в ходе игры, пойдут на поддержку медицинских программ Фонда ФК "Ливерпуль", которые помогают бороться с неравенством в сфере здравоохранения в Ливерпульском регионе, предоставляя программы по физическому и психическому здоровью для людей всех возрастов", - сообщил клуб.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится 22 марта в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Звездный нападающий объяснил, почему решил уйти из Ман Сити
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Игрок сборной Украины попал в символическую сборную тура топ-чемпионата