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Легендарный капитан Ливерпуля сыграет на Энфилде. Клуб назвал матч

Англия

Но не в АПЛ

Легендарный капитан Ливерпуля сыграет на Энфилде. Клуб назвал матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный капитан "Ливерпуля" сыграет на "Энфилде".

Английский клуб сообщил, что Стивен Джеррард сыграет в благотворительном матче Легенд "Ливерпуля" против легенд "Челси".

Компанию полузащитнику составят Сами Хююпия, Мартин Шкртел, Питер Крауч и Дирк Кюйт – известные, на данный момент футболисты.

За "Челси" из анонсированных сыграют Гари Кэхилл, Джимми Флойд Хассельбайнк и Фрэнк Синклер.

"Ливерпуль" объявил, что вырученные деньги пойдут на поддержку медицинских программ кдубного фонда.

"Средства, собранные в ходе игры, пойдут на поддержку медицинских программ Фонда ФК "Ливерпуль", которые помогают бороться с неравенством в сфере здравоохранения в Ливерпульском регионе, предоставляя программы по физическому и психическому здоровью для людей всех возрастов", - сообщил клуб.

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Матч состоится 22 марта в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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