Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль нашел замену для своего звездного вингера в Серии А
Переход нападающего может дорого обойтись мерсисайдцам
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" нашел замену для своего звездного вингера в чемпионате Италии.
Как сообщает издание TEAMtalk, руководство "красных" может подписать Рафаэля Леау из "Милана" в качестве замены для Луиса Диаса, которого связывают с возможным уходом из команды. Также 25-летним португальцем интересуется "Барселона".
Ввиду интереса со стороны нескольких европейских топ-клубов "Милан" будет требовать за Рафаэля Леау около 100 миллионов евро. Каталонский гранд приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть борьбу за футболиста.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Рафаэль Леау отметился 10 голами и 8 ассистами в 38 матчах за клуб во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Долгожданная арена в Петровом и амбициозный проект Полесья: какие стадионы будут построены в Украине в будущем.
- Трамп приостановил военную помощь Украине - Белый Дом
- Борнмут и Забарный узнали соперника в ¼ Кубка Англии
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Милевский: Наше поколение на все забивало, а сейчас вы больше каблуки