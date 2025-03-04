Ливерпуль нашел замену для своего звездного вингера в Серии А

"Ливерпуль" нашел замену для своего звездного вингера в чемпионате Италии.

Как сообщает издание TEAMtalk, руководство "красных" может подписать Рафаэля Леау из "Милана" в качестве замены для Луиса Диаса, которого связывают с возможным уходом из команды. Также 25-летним португальцем интересуется "Барселона".

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Ввиду интереса со стороны нескольких европейских топ-клубов "Милан" будет требовать за Рафаэля Леау около 100 миллионов евро. Каталонский гранд приложит максимум усилий для того, чтобы выиграть борьбу за футболиста.

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Добавим, что в этом сезоне Рафаэль Леау отметился 10 голами и 8 ассистами в 38 матчах за клуб во всех турнирах.