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Названы слова Арне Слота арбитру матча с Эвертоном, за которые он получил два матча дисквалификации
Переживал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Названы слова Арне Слота арбитру матча с "Эвертоном", за которые он получил два матча дисквалификации.
Тренер "Ливерпуля" набросился на судью матча Майкла Оливера, после засчитанного гола Тарковски в ворота "мерсисайдцев". Нидерландский тренер считал, что гол стоило отменить, однако его засчитали.
В письменном объяснении утверждалось, что Слот изначально использовал оскорбительные слова, пожимая руку Оливеру, в том числе то, что рефери "отдал им все, черт возьми", и что он надеялся, что рефери "гордится этим выступлением". Примерно через минуту Слот снова подошел к Оливеру.
Слот снова пожал руку Оливеру и сказал: "Если мы не выиграем лигу, я, б***ь, обвиню тебя". Затем утверждается, что босс "Ливерпуля" повернулся к помощнику судьи и дважды крикнул, что это "позорище, б***ь", - сообщил источник.
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Арне Слот получил два матча дисквалификации. Он пропустил поединок против "Ньюкасла" и не будет на бровке в матче против "Саутгемптона".
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