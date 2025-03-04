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Ключевой защитник Борнмута летом покинет команду
За ним наблюдает Ливерпуль
Getty Images / Global Images Ukraine
Ключевой защитник "Борнмута" покинет команду этим летом.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Милош Керкез, как ожидается, собирается покинуть "Борнмут" в ближайшее трансферное окно. За ним следят несколько европейских топ-клубов во главе с "Ливерпулем".
Также отметим, что недавно 21-летний левый защитник сменил футбольных представителей, подписав соглашение с агентством Lian Sports, владельцем которого является Фали Рамадани.
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В этом сезоне Милош Керкез провел 30 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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