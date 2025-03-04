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"Я рад, что смог вернуться в игру". Защитник Челси получил свой шанс в аренде

Англия

Не скрывает своей радости

"Я рад, что смог вернуться в игру". Защитник Челси получил свой шанс в аренде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Крайний защитник "Кристал Пэлас" Бен Чилуэлл, который играет на правах аренды с "Челси" до конца сезона, поделился своими впечатлениями от долгожданного возвращения на футбольное поле.

"Я рад, что смог вернуться в игру. Думаю, прошел примерно год с тех пор, когда я в последний раз выходил на поле в стартовом составе. Я чувствую себя очень хорошо, так что это замечательно. Я стараюсь интенсивно тренироваться каждый день".

"В матче против "Миллуолла" (3:1) я сыграл неплохо. Мне еще нужно время для того, чтобы набрать лучшую форму. Тот факт, что я чувствую себя нормально на 90-й минуте, пытаясь играть в защите и выбегать в атаку, о многом говорит. Мое тело в полном порядке", — добавляет англичанин.

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Напомним, что в первой части этого сезона Бен Чилуэлл принял участие лишь в одном матче за "Челси", отыграв 45 минут в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барроу" (5:0).

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Источник:
Crystal Palace FC
Опубликовал: Андрей Журба
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