"Я рад, что смог вернуться в игру". Защитник Челси получил свой шанс в аренде

Крайний защитник "Кристал Пэлас" Бен Чилуэлл, который играет на правах аренды с "Челси" до конца сезона, поделился своими впечатлениями от долгожданного возвращения на футбольное поле.

"Я рад, что смог вернуться в игру. Думаю, прошел примерно год с тех пор, когда я в последний раз выходил на поле в стартовом составе. Я чувствую себя очень хорошо, так что это замечательно. Я стараюсь интенсивно тренироваться каждый день".

"В матче против "Миллуолла" (3:1) я сыграл неплохо. Мне еще нужно время для того, чтобы набрать лучшую форму. Тот факт, что я чувствую себя нормально на 90-й минуте, пытаясь играть в защите и выбегать в атаку, о многом говорит. Мое тело в полном порядке", — добавляет англичанин.