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"Я рад, что смог вернуться в игру". Защитник Челси получил свой шанс в аренде
Не скрывает своей радости
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Крайний защитник "Кристал Пэлас" Бен Чилуэлл, который играет на правах аренды с "Челси" до конца сезона, поделился своими впечатлениями от долгожданного возвращения на футбольное поле.
"Я рад, что смог вернуться в игру. Думаю, прошел примерно год с тех пор, когда я в последний раз выходил на поле в стартовом составе. Я чувствую себя очень хорошо, так что это замечательно. Я стараюсь интенсивно тренироваться каждый день".
"В матче против "Миллуолла" (3:1) я сыграл неплохо. Мне еще нужно время для того, чтобы набрать лучшую форму. Тот факт, что я чувствую себя нормально на 90-й минуте, пытаясь играть в защите и выбегать в атаку, о многом говорит. Мое тело в полном порядке", — добавляет англичанин.
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Напомним, что в первой части этого сезона Бен Чилуэлл принял участие лишь в одном матче за "Челси", отыграв 45 минут в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Барроу" (5:0).
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