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Манчестер Сити попытается подписать одного из лучших левых защитников мира
Игрок до сих пор не договорился со своим клубом о продлении контракта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" попытается подписать одного из лучших левых защитников мира.
Как сообщает издание TEAMtalk, представители "Манчестер Сити" изучают возможность подписания Тео Эрнандеса, поскольку "россонери" готовы продать 27-летнего футболиста этим летом, ведь они до сих пор не смогли договориться о продлении контракта, который истекает летом 2026 года.
Считается, что Гвардиола мечтает о его подписании, чтобы создать конкуренцию на позиции левого защитника, где играет Йошко Гвардиол. Ожидается, что его переход может обойтись "горожанам" в 40 миллионов евро.
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В этом сезоне Тео Эрнандес провел 37 матчей во всех турнирах за "Милан", отметившись 4 голами и 5 ассистами. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
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