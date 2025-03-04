Аморим рассказал, что он считает важнее выигранного трофея в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал важность победы в Лиге Европы.

"На прошлой неделе мы вылетели из Кубка Англии, поэтому наши фанаты надеются, что мы сможем выиграть трофей Лиги Европы. Я думаю, что мы можем одержать победу в этом турнире, если будем двигаться от матча к матчу. На нас лежит серьезная ответственность независимо от того, в какой ситуации сейчас находится клуб, ведь мы всегда должны бороться за трофеи".