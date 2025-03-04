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Аморим рассказал, что он считает важнее выигранного трофея в этом сезоне

Англия

Португальский специалист имеет другие приоритеты

Аморим рассказал, что он считает важнее выигранного трофея в этом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал важность победы в Лиге Европы.

"На прошлой неделе мы вылетели из Кубка Англии, поэтому наши фанаты надеются, что мы сможем выиграть трофей Лиги Европы. Я думаю, что мы можем одержать победу в этом турнире, если будем двигаться от матча к матчу. На нас лежит серьезная ответственность независимо от того, в какой ситуации сейчас находится клуб, ведь мы всегда должны бороться за трофеи".

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"Несмотря на это, я хотел бы сказать одну важную вещь. Возможно, это будет звучать очень странно, но сейчас мы пытаемся построиться что-то гораздо важнее в долгосрочной перспективе, чем любой выигранный трофей в этом сезоне", — сказал Аморим в интервью для Sky Sports.

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В четверг 6-го марта "Манчестер Юнайтед" встретится с "Реал Сосьедадом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Ответный матч состоится 13-го марта на «Олд Траффорд».

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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