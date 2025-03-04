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Включительно с ТОП-матчем. В одном из заключительных туров АПЛ пройдёт только 4 поединка. Детали

Англия

Такой график

Включительно с ТОП-матчем. В одном из заключительных туров АПЛ пройдёт только 4 поединка. Детали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В одном из заключительных туров АПЛ пройдёт только 4 матча.

Это связано с участием одной или двух команд в Кубке Англии. В турнире продолжают участвовать "Кристал Пэлас", "Борнмут", "Брайтон", "Манчестер Сити", "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и "Фулхэм".

Английская Премьер-Лига сообщила, что по графику в 34-м туре турнира состоятся только 4 матча:

  • Ливерпуль – Тоттенхэм
  • Челси – Эвертон
  • Вулверхэмптон – Лестер
  • Ньюкасл – Ипсвич

Остальные шесть матчей матчи перенесут.

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Напомним, что в прошлом раунде Кубка Англии из команд высшего дивизиона вылетели "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Ипсвич"

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Источник:
Fantasy Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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