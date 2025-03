Включительно с ТОП-матчем. В одном из заключительных туров АПЛ пройдёт только 4 поединка. Детали

В одном из заключительных туров АПЛ пройдёт только 4 матча.

Это связано с участием одной или двух команд в Кубке Англии. В турнире продолжают участвовать "Кристал Пэлас", "Борнмут", "Брайтон", "Манчестер Сити", "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и "Фулхэм".

Английская Премьер-Лига сообщила, что по графику в 34-м туре турнира состоятся только 4 матча:

