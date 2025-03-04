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Включительно с ТОП-матчем. В одном из заключительных туров АПЛ пройдёт только 4 поединка. Детали
Такой график
Getty Images / Global Images Ukraine
В одном из заключительных туров АПЛ пройдёт только 4 матча.
Это связано с участием одной или двух команд в Кубке Англии. В турнире продолжают участвовать "Кристал Пэлас", "Борнмут", "Брайтон", "Манчестер Сити", "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и "Фулхэм".
Английская Премьер-Лига сообщила, что по графику в 34-м туре турнира состоятся только 4 матча:
- Ливерпуль – Тоттенхэм
- Челси – Эвертон
- Вулверхэмптон – Лестер
- Ньюкасл – Ипсвич
With Nottingham Forest beating Ipswich in the FA Cup, here is an update to the schedule for #FPL Blank Gameweek 34 ???? pic.twitter.com/NKKqP0JNst— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 3, 2025
Остальные шесть матчей матчи перенесут.
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Напомним, что в прошлом раунде Кубка Англии из команд высшего дивизиона вылетели "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Ипсвич"
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