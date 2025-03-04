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Бывший тренер Барселоны готов возглавить Манчестер Юнайтед

Англия

Но есть одно условие

Бывший тренер Барселоны готов возглавить Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

МЮ рассматривает возможность смены главного тренера.

Руководство "Манчестер Юнайтед" недовольно результатами работы Рубена Аморима и уже ищет ему замену.

По сообщениям El Nacional, одним из главных претендентов на должность является бывший наставник "Барселоны" Хави Эрнандес.

Специалист заинтересован в работе на "Олд Траффорд" и уже разговаривал с совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом. Но одним из главных условий Хави является приобретение двух игроков, с которыми он работал в "Барселоне" - Френки де Йонга и Рональда Араухо.

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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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