Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Барселоны готов возглавить Манчестер Юнайтед
Но есть одно условие
Getty Images / Global Images Ukraine
МЮ рассматривает возможность смены главного тренера.
Руководство "Манчестер Юнайтед" недовольно результатами работы Рубена Аморима и уже ищет ему замену.
По сообщениям El Nacional, одним из главных претендентов на должность является бывший наставник "Барселоны" Хави Эрнандес.
Специалист заинтересован в работе на "Олд Траффорд" и уже разговаривал с совладельцем клуба сэром Джимом Рэтклиффом. Но одним из главных условий Хави является приобретение двух игроков, с которыми он работал в "Барселоне" - Френки де Йонга и Рональда Араухо.
Популярное сейчас
- На 72-м году скончался экс-полузащитник Металлиста и Динамо
- "План Б не рассматриваем, только победа". Шмыгаль - о действиях в случае прекращения помощи
- Сын легенды сборной Бразилии присоединился к украинскому клубу
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Плимут 3:1. Видео голов и обзор матча
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
- Президент Зари объяснил, почему отпустил Батагова в Турцию