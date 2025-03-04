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Три клуба Саудовской Аравии заинтересованы в подписании голкипера Манчестер Сити

Англия

Эдерсон может сменить команды

Три клуба Саудовской Аравии заинтересованы в подписании голкипера Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Будущее вратаря "Манчестер Сити" Эдерсона неизвестно. Контракт бразильца истекает летом 2026 года, что породило слухи о его возможном уходе из клуба.

По информации Football Insider, Эдерсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В подписании голкипера заинтересованы такие команды как: "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль Иттихад".

Добавим, что Эдерсон в текущем сезоне провел 28 матчей, из которых 7 сыграл на ноль.

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Аль-Наср Манчестер Сити Эдерсон Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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