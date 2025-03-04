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Три клуба Саудовской Аравии заинтересованы в подписании голкипера Манчестер Сити
Эдерсон может сменить команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее вратаря "Манчестер Сити" Эдерсона неизвестно. Контракт бразильца истекает летом 2026 года, что породило слухи о его возможном уходе из клуба.
По информации Football Insider, Эдерсон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. В подписании голкипера заинтересованы такие команды как: "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль Иттихад".
Добавим, что Эдерсон в текущем сезоне провел 28 матчей, из которых 7 сыграл на ноль.
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