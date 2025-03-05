Ливерпуль готовит трансферное предложение за звезду Фулхэма

Как сообщает издание CaughtOffside, "Ливерпуль" проявляет серьезную заинтересованность в трансфере левого защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона этим летом.

Американец впечатляет в Премьер-лиге и его выступления привлекли внимание не только "Ливерпуля", но и "Челси". Впрочем именно "красные" сейчас наиболее активно интересуются Робинсоном и готовы предложить "Фулхэму" около 35 миллионов евро. Однако этого может не хватить для сделки, ведь лондонцы не спешат расставаться со своим ключевым игроком. Ожидается, что понадобится сумма ближе к 50 миллионам.



"Ливерпуль" действительно нуждается в усилении на левом фланге защиты, поскольку Энди Робертсон постепенно теряет свои лучшие кондиции.

Добавим, что в этом сезоне на счету американца 10 ассистов в 28 матчах за "Фулхэм" во всех турнирах.