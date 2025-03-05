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Ливерпуль готовит трансферное предложение за звезду Фулхэма

Англия

Хотят усилить защиту

Ливерпуль готовит трансферное предложение за звезду Фулхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание CaughtOffside, "Ливерпуль" проявляет серьезную заинтересованность в трансфере левого защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона этим летом.

Американец впечатляет в Премьер-лиге и его выступления привлекли внимание не только "Ливерпуля", но и "Челси". Впрочем именно "красные" сейчас наиболее активно интересуются Робинсоном и готовы предложить "Фулхэму" около 35 миллионов евро. Однако этого может не хватить для сделки, ведь лондонцы не спешат расставаться со своим ключевым игроком. Ожидается, что понадобится сумма ближе к 50 миллионам.

"Ливерпуль" действительно нуждается в усилении на левом фланге защиты, поскольку Энди Робертсон постепенно теряет свои лучшие кондиции.

Добавим, что в этом сезоне на счету американца 10 ассистов в 28 матчах за "Фулхэм" во всех турнирах.

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Фулхэм (Лондон) Ливерпуль Энтони Робинсон
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Алексей Полищук
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