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Ливерпуль готовит трансферное предложение за звезду Фулхэма
Хотят усилить защиту
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание CaughtOffside, "Ливерпуль" проявляет серьезную заинтересованность в трансфере левого защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона этим летом.
Американец впечатляет в Премьер-лиге и его выступления привлекли внимание не только "Ливерпуля", но и "Челси". Впрочем именно "красные" сейчас наиболее активно интересуются Робинсоном и готовы предложить "Фулхэму" около 35 миллионов евро. Однако этого может не хватить для сделки, ведь лондонцы не спешат расставаться со своим ключевым игроком. Ожидается, что понадобится сумма ближе к 50 миллионам.
"Ливерпуль" действительно нуждается в усилении на левом фланге защиты, поскольку Энди Робертсон постепенно теряет свои лучшие кондиции.
Добавим, что в этом сезоне на счету американца 10 ассистов в 28 матчах за "Фулхэм" во всех турнирах.
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