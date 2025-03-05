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Ключевой футболист Ньюкасла выбыл до конца сезона

Англия

Очень жаль

Ключевой футболист Ньюкасла выбыл до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой защитник "Ньюкасла" выбыл до конца этого сезона.

В сообщении от клуба говорится о том, что 20-летний левый защитник Льюис Холл пропустит остаток сезона 2024/25 из-за травмы стопы. После сканирования и консультации специалиста англичанин перенесет операцию, а затем будет проходить реабилитацию.

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В этом сезоне Льюис Холл провел 34 матча за "Ньюкасл" во всех турнирах, отметившись 5 результативными передачами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Источник:
Newcastle United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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