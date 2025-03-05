Ключевой футболист Ньюкасла выбыл до конца сезона

Ключевой защитник "Ньюкасла" выбыл до конца этого сезона.

В сообщении от клуба говорится о том, что 20-летний левый защитник Льюис Холл пропустит остаток сезона 2024/25 из-за травмы стопы. После сканирования и консультации специалиста англичанин перенесет операцию, а затем будет проходить реабилитацию.

Lewis Hall will miss the rest of the 2024/25 season after sustaining an injury to a bone in his foot.



Following a scan and advice from a specialist, Lewis will undergo surgery before a period of rehabilitation with the club’s medical team.



Wishing you all the very best for your… pic.twitter.com/n7BX0lUSD8 — Newcastle United (@NUFC) March 5, 2025

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В этом сезоне Льюис Холл провел 34 матча за "Ньюкасл" во всех турнирах, отметившись 5 результативными передачами.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.