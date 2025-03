Ключевой футболист Ньюкасла выбыл до конца сезона

Ключевой защитник "Ньюкасла" выбыл до конца этого сезона.

В сообщении от клуба говорится о том, что 20-летний левый защитник Льюис Холл пропустит остаток сезона 2024/25 из-за травмы стопы. После сканирования и консультации специалиста англичанин перенесет операцию, а затем будет проходить реабилитацию.

Lewis Hall will miss the rest of the 2024/25 season after sustaining an injury to a bone in his foot.



Following a scan and advice from a specialist, Lewis will undergo surgery before a period of rehabilitation with the club’s medical team.



