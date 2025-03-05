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Голкипер Манчестер Сити может покинуть команду этим летом

Англия

В его подписании заинтересованы несколько клубов с Ближнего Востока

Голкипер Манчестер Сити может покинуть команду этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Основной вратарь "Манчестер Сити" может покинуть команду этим летом.

По информации от источников издания Football Insider, в подписании 31-летнего Эдерсона заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Про-лиги: "Аль-Хиляль", "Аль-Наср" и "Аль-Иттихад". На данный момент существует очень высокая вероятность, что в ближайшее трансферное окно он покинет команду Пепа Гвардиолы.

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Действующий контракт бразильца с "горожанами" истекает летом 2026 года, поэтому в клубе размышляют над тем, чтобы продать своего игрока вовремя и получить средства за его переход, чем отпустить кипера бесплатно.

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Напомним, что Эдерсон присоединился к "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Бенфики" за 40 миллионов евро, заняв место основного вратаря команды. За это время он провел 360 матчей в составе "горожан" во всех турнирах.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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