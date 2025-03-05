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Известно клуб, в котором звезда Ман Сити может продолжить свою карьеру

Англия

Один из главных кандидатов на выход

Известно клуб, в котором звезда Ман Сити может продолжить свою карьеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дни Бернарду Силвы в "Манчестер Сити" подходят к концу. Португальский полузащитник покинет английский клуб после завершения сезона.

"Пари Сен-Жермен" уже достиг персонального соглашения с игроком и планирует подписать его летом. Французы ценят универсальность Силвы, который может действовать в центре поля и на правом фланге, что идеально подходит под тактическую схему Луиса Энрике.

"Сити" открыт к продаже хавбека и установил цену в 50 миллионов евро. Пеп Гвардиола не рассчитывает на него в следующем сезоне, поскольку его нынешняя форма не соответствует ожиданиям.

30-летний португалец стремится остаться в европейском футболе на самом высоком уровне, хотя к нему также проявляют интерес клубы МЛС и Саудовской Про-лиги. Его опыт в Лиге 1, где он в свое время блестяще выступал за "Монако", является дополнительным преимуществом для "ПСЖ", который хочет усилить состав проверенным игроком.

Добавим, что в этом сезоне Силва забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 37 матчах за "Сити" во всех турнирах.

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Манчестер Сити Бернарду Силва Пари Сен-Жермен
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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