Два клуба из АПЛ хотят подписать форварда "Ромы", который в этом сезоне играет на правах аренды за "Милан".

Как сообщает издание TEAMtalk, 27-летний Тэмми Абрахам готов вернуться в Англию, поскольку к нему проявляет интерес "Вест Хэм". Лондонский клуб отправил запрос римлянам о нападающем. Также известно об интересе к игроку со стороны "Эвертона", который наблюдает за его ситуацией. "Милан" не собирается подписывать англичанина на постоянной основе, поэтому он вернется в свой клуб по завершении текущего сезона.

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Считается, что "Рома" планирует продать Абрахама, контракт которого с клубом действует до лета 2027 года, а вырученные средства они готовы инвестировать в подписание других футболистов.

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В этом сезоне Тэмми Абрахам провел 34 матча во всех турнирах за "Милан", забив 8 голов и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.