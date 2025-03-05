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Футбольная ассоциация стремится увеличить дисквалификацию вратаря Миллвола

Англия

Наказание за ужасный фол

Футбольная ассоциация стремится увеличить дисквалификацию вратаря Миллвола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии (FA) хочет продлить дисквалификацию вратаря "Миллвола" Лиама Робертса за грубый фол против нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета.

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Робертс получил прямую красную карточку после того, как его левая бутса попала в голову нападающего при попытке выбить мяч в начале матча 5-го раунда Кубка Англии между двумя лондонскими командами.

Главный арбитр Майкл Оливер сначала не зафиксировал нарушение, но VAR порекомендовал ему пересмотреть эпизод, после чего Робертса удалили.

Матета получил кислородную маску еще на поле, после чего его вынесли на носилках в шейном воротнике и сразу отправили в больницу Святого Георгия, где он получил специализированную помощь и 25 швов на глубокий порез левого уха. В тот же день его выписали.

ФА уже подтвердила, что подала апелляцию на увеличение срока дисквалификации.

"ФА заявляет, что в этих обстоятельствах стандартное наказание за этот фол является явно недостаточным", - говорится в официальном сообщении.

Обычно за серьезную грубую игру футболист получает трехматчевую дисквалификацию. Робертс имеет время до четверга, 6 марта, чтобы подать свой ответ.

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Миллуолл Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Алексей Полищук
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