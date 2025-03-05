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Экс-игрок Челси может стать новым спортивным директором Арсенала

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Он успел поиграть за обе лондонские команды

Экс-игрок Челси может стать новым спортивным директором Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший футболист "Челси" может стать новым спортивным директором "Арсенала".

В эксклюзивном комментарии для издания Football Insider 44-летний Йосси Бенаюн подтвердил информацию о том, что он провел переговоры с "канонирами" относительно возможности стать новым спортивным директором клуба.

"Конечно, я был бы очень заинтересован в должности спортивного директора в клубе АПЛ. К тому же, я являюсь профессиональным тренером. Посмотрим, что из этого получится", — сказал Бенаюн.

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После завершения своей выдающейся карьеры игрока Бенаюн работал на аналогичной должности в иерусалимском "Бейтаре" и сборной Израиля. Впрочем, на данный момент он остается без работы.

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Заметим, что Йосси Бенаюн выступал за "Арсенал" в сезоне 2011/12. Также он играл в Англии за "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Челси" и "КПР", проведя суммарно 194 матча в АПЛ и отметившись 31 голом и 19 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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