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Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед сказал, кто может выиграть Золотой мяч-2025

Англия

Однако все может резко измениться

Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед сказал, кто может выиграть Золотой мяч-2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сказал, кто может выиграть Золотой мяч-2025.

"Я не думаю, что сейчас кто-то может соревноваться с Мохамедом Салахом за эту награду. Учитывая то, что формат Лиги чемпионов изменился, в плей-офф могут проявить себя и другие футболисты. На первый план могут выйти те, кто покажет себя в больших матчах. Если "ПСЖ" пройдет дальше, то это может быть Усман Дембеле. Там могут оказаться игроки "Реала": Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Если "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов, то Салах сыграет в этом очень важную роль".

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Добавим, что ранее главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал главный фактор, который может помочь Мохамеду Салаху выиграть Золотой мяч. В этом сезоне Салах забил 30 голов и отдал 22 ассиста в 39 матчах на клубном уровне.

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Рио Фердинанд Золотой мяч Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
TNT SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
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