Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед сказал, кто может выиграть Золотой мяч-2025
Однако все может резко измениться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сказал, кто может выиграть Золотой мяч-2025.
"Я не думаю, что сейчас кто-то может соревноваться с Мохамедом Салахом за эту награду. Учитывая то, что формат Лиги чемпионов изменился, в плей-офф могут проявить себя и другие футболисты. На первый план могут выйти те, кто покажет себя в больших матчах. Если "ПСЖ" пройдет дальше, то это может быть Усман Дембеле. Там могут оказаться игроки "Реала": Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Если "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов, то Салах сыграет в этом очень важную роль".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что ранее главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал главный фактор, который может помочь Мохамеду Салаху выиграть Золотой мяч. В этом сезоне Салах забил 30 голов и отдал 22 ассиста в 39 матчах на клубном уровне.
Популярное сейчас
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Шевчук или Хацкевич? Полесье выбрало нового спортивного директора
- Потери России в войне превысили 880 тысяч человек - Генштаб ВСУ
- Борнмут и Забарный узнали соперника в ¼ Кубка Англии
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО