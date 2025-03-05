Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед сказал, кто может выиграть Золотой мяч-2025

Легендарный бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сказал, кто может выиграть Золотой мяч-2025.

"Я не думаю, что сейчас кто-то может соревноваться с Мохамедом Салахом за эту награду. Учитывая то, что формат Лиги чемпионов изменился, в плей-офф могут проявить себя и другие футболисты. На первый план могут выйти те, кто покажет себя в больших матчах. Если "ПСЖ" пройдет дальше, то это может быть Усман Дембеле. Там могут оказаться игроки "Реала": Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем. Если "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов, то Салах сыграет в этом очень важную роль".