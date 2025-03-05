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Манчестер Юнайтед хочет подписать звездного нападающего из Бундеслиги
Зимой им интересовался один из клубов Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" собирается подписать звездного нападающего из Бундеслиги.
Согласно информации от издания Fichajes, представители "красных дьяволов" внимательно следят за прогрессом 23-летнего Карима Адееми из дортмундской "Боруссии". Английский топ-клуб хочет видеть в своей команде талантливого вингера, который может закрыть все три позиции в атаке. Будущее форварда в Германии остается под вопросом, поэтому манчестерский клуб может воспользоваться ситуацией и попытаться оформить его переход уже в летнее трансферное окно.
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В текущем сезоне Карим Адееми забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 23 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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