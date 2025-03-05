Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды

Экс-защитник "Челси" вспомнил как украинский нападающий побил другого футболиста команды

В подкасте "The Dressing Room" экс-защитник Уэйн Бридж рассказал, как у Андрея Шевченко однажды случился конфликт в раздевалке с другим футболистом "Челси". Украинец в итоге оказался сильнее

"Лучшими, кого я видел, были Шевченко и Таль Бен-Хаим.

Таль любил бить людей. Я думаю, между ними было пару инцидентов, и я думаю, что Шева сделал ему предупреждение. Вы знаете, какой Таль. Потом Таль снова ударил.

Они оба, по сути, оказались лицом к лицу друг с другом. И Шева провёл комбинацию. Невероятно. Это было что-то вроде джеба, кросса, хука, кросса. Бах, бах, бах, бах! Игра окончена. Всё кончено, приятель.

Тогда просто двигайся дальше, всё улажено. Талю просто пришлось проглотить свою гордость и двигаться дальше. И просто больше не приближайся к Шеве!". - вспомнил Бридж