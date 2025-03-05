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Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды

Англия
Обновлено

Сумел за себя постоять

Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Челси" вспомнил как украинский нападающий побил другого футболиста команды

В подкасте "The Dressing Room" экс-защитник Уэйн Бридж рассказал, как у Андрея Шевченко однажды случился конфликт в раздевалке с другим футболистом "Челси". Украинец в итоге оказался сильнее

"Лучшими, кого я видел, были Шевченко и Таль Бен-Хаим.

Таль любил бить людей. Я думаю, между ними было пару инцидентов, и я думаю, что Шева сделал ему предупреждение. Вы знаете, какой Таль. Потом Таль снова ударил.

Они оба, по сути, оказались лицом к лицу друг с другом. И Шева провёл комбинацию. Невероятно. Это было что-то вроде джеба, кросса, хука, кросса. Бах, бах, бах, бах! Игра окончена. Всё кончено, приятель.

Тогда просто двигайся дальше, всё улажено. Талю просто пришлось проглотить свою гордость и двигаться дальше. И просто больше не приближайся к Шеве!". - вспомнил Бридж

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Андрей Шевченко провёл за "Челси" 77 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 11 голевых передач.

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Андрей Шевченко Таль Бен-Хаим Уэйн Бридж
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 18:22
Хто може допомогти діду ветерану ЛГБТ ?!!! Чи є в кого знайомі активні пі.дори, які можуть його нахлобучити ??? Бо коли дід хоче, в нього зудить дупло і виникають приступи ДИНАМОфобії... Спасіть пасивного ветерана ЛГБТ !!! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть тобі памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 18:22
Хто може допомогти діду ветерану ЛГБТ ?!!! Чи є в кого знайомі активні пі.дори, які можуть його нахлобучити ??? Бо коли дід хоче, в нього зудить дупло і виникають приступи ДИНАМОфобії... Спасіть пасивного ветерана ЛГБТ !!! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть тобі памперси ! У тебе буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім срати й спати !
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0
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жажа_the_best (Харьков)
05.03.2025 в 17:40
Драчун... Лучше бы голы клепал ногами а не махал кулаками
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Просто Квашин (Харків)
05.03.2025 в 18:22
Це, старе педрило - дрочун, а Шева за свою чесь стояв !
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