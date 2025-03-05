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Поставил на место. Экс-защитник Челси вспомнил как Андрей Шевченко побил другого футболиста команды
Сумел за себя постоять
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Челси" вспомнил как украинский нападающий побил другого футболиста команды
В подкасте "The Dressing Room" экс-защитник Уэйн Бридж рассказал, как у Андрея Шевченко однажды случился конфликт в раздевалке с другим футболистом "Челси". Украинец в итоге оказался сильнее
"Лучшими, кого я видел, были Шевченко и Таль Бен-Хаим.
Таль любил бить людей. Я думаю, между ними было пару инцидентов, и я думаю, что Шева сделал ему предупреждение. Вы знаете, какой Таль. Потом Таль снова ударил.
Они оба, по сути, оказались лицом к лицу друг с другом. И Шева провёл комбинацию. Невероятно. Это было что-то вроде джеба, кросса, хука, кросса. Бах, бах, бах, бах! Игра окончена. Всё кончено, приятель.
Тогда просто двигайся дальше, всё улажено. Талю просто пришлось проглотить свою гордость и двигаться дальше. И просто больше не приближайся к Шеве!". - вспомнил Бридж
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Андрей Шевченко провёл за "Челси" 77 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 11 голевых передач.
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