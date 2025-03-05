Агент Антони раскритиковал мнение Аморима о футболисте

Агент бразильского нападающего Антони раскритиковал мнение тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима о футболисте.

Хуниор Педросо заявил, что отсутствие успеха бразильца в "Манчестер Юнайтед" связано с малым количеством матчей, в которых играл нападающий и отсутствием уверенности для показа лучшего футбола.

"Мы уважаем мнение тренера Рубена Аморима, но полностью не согласны с его анализом. Связывать отсутствие успеха Антони в "Манчестер Юнайтед" исключительно с физическим состоянием - очень поверхностный аргумент, который не соответствует действительности. Правда в том, что Антони не обладал ни достаточной известностью, ни уверенностью, необходимыми для того, чтобы показывать свой лучший футбол.

Из 15 матчей, в которых Аморим руководил "Манчестер Юнайтед", он использовал Антони только в девяти, сыграв в общей сложности 252 минуты. Это составляет всего 18,6% от общего количества возможных минут (1350 минут). Как можно судить спортсмена без минимальной последовательности, подтверждающей его достоинства?", - сказал агент