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Пропустит матч с украинцем. Ключевой полузащитник Тоттенхэма вылетел до конца месяца

Англия

Серьёзная потеря

Пропустит матч с украинцем. Ключевой полузащитник Тоттенхэма вылетел до конца месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ключевой полузащитник "Тоттенхэма" вылетел до конца месяца.

Главный тренер лондонского клуба Анге Постекоглу сообщил, что Деян Кулусевски вряд ли вернётся на поле до международной паузы.

"Последние пару недель у него болела нога, но он мог тренироваться и играть и это ему не мешало. Но лучше не стало, поэтому мы провели дополнительные обследования, но никакой ясности нет. Мы просто ждем результатов нескольких анализов, чтобы выяснить степень этого.

Но он вряд ли вернется до международного перерыва. Ничего серьезного, ничего хирургического или чего-то в этом роде, но он никуда не ездил", - заявил Постекоглу.

Клубный сайт сообщил, что Кулусевски, скорее всего, пропустит оба матча 1/8 финала плей-офф с "АЗ", а также два следующих матча Премьер-лиги с "Борнмутом" дома (9 марта) и "Фулхэмом" на выезде (16 марта).

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Деян Кулусевски на данный момент сыграл в 42-х матчах во всех турнирах. Он забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

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Тоттенхэм (Лондон) Деян Кулусевски
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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
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