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Защитник Арсенала говорит, что готов сыграть на позиции форварда
Если тренер попросит
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После впечатляющей игры в Лиге чемпионов, когда "Арсенал" победил "ПСВ" 7:1 в первом матче 1/8 финала, левый защитник Риккардо Калафиори, который забил один гол и отдал ассист, сказал, что готов попробовать свои силы на позиции нападающего, если потребуется.
"Как я всегда говорил и повторяю, я чувствую, что могу играть на любой позиции. Конечно, я был бы готов попробовать сыграть в нападении. Но, честно говоря, здесь стоит больше говорить о технических и тактических аспектах - это было бы непросто, ведь я никогда раньше этого не делал.
Если тренер попросит, я это сделаю, но не знаю, действительно ли это может быть вариантом. Одно дело - уже находиться в нужной зоне, как я всегда говорю своим партнерам, и совсем другое - добегать туда. И вот это у меня получается действительно хорошо", - говорит Калафиори.
Добавим, что в этом 22-летний итальянец забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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