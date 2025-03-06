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Ньюкасл может подписать одного из лучших бомбардиров Серии А
Форвард близок к возвращению в Англию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" рассматривает возможность подписания одного из лучших бомбардиров Серии А.
Согласно информации от источников издания GiveMeSport, руководство "сорок" сейчас размышляет над тем, чтобы подписать 25-летнего Мойзе Кина из "Фиорентины", поскольку они находятся в поиске нового нападающего из-за неопределенности в вопросе о будущем Александера Исака в команде.
Известно, что англичане длительное время следят за итальянским нападающим, в контракте которого прописана клаусула в размере 52 миллионов евро. В клубе уверены в том, что Кин готов вернуться в АПЛ. За перспективным игроком также следит лондонский "Вест Хэм" и "Тоттенхэм".
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В этом сезоне Мойзе Кин забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи в 30 матчах за "Фиорентину" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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