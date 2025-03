Два футболиста из ТОП-клуба. АПЛ объявила претендентов на игрока месяца

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на игрока месяца.

На награду претендуют 6 футболистов.

Бето (нападающий, "Эвертон") – 5 голов в феврале. Дубль в ворота "Лестера", гол в ворота "Ливерпуля", "Кристал Пэласа" и "Манчестер Юнайтед").

Матета (нападающий, "Кристал Пэлас") – 4 гола + ассист в феврале. Дубль в ворота "Манчестер Юнайтед", по голу в ворота "Эвертона" и "Астон Виллы". Ассист в матче против "Фулхэма".

Минтех (полузащитник, "Брайтон") – дубль против "Челси" и ассист против "Саутгемптона".

Салах (нападающий, "Ливерпуль") – 6 голов и 4 ассиста. Дубль против "Борнмута", гол + ассист против "Эвертона", "Астон Виллы" и "Манчестер Сити". Гол против "Вулверхэмптона" и ассист против "Ньюкасла".

Спенс (защитник , "Тоттенхэм") – гол в ворота "Ипсвича", 2 сухих матча.

Собослаи (полузащитник, "Ливерпуль") – 2 гола + ассист. Гол + ассист в матче против "Манчестер Сити" и гол против "Ньюкасла"

The best of the best ????

Who is your @PremierLeague Player of the Month? Vote now: https://t.co/SFcQmzKBSb pic.twitter.com/wyoRs1Ck0C