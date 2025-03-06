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Два футболиста из ТОП-клуба. АПЛ объявила претендентов на игрока месяца
Номинированы 6 футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига объявила претендентов на игрока месяца.
На награду претендуют 6 футболистов.
Бето (нападающий, "Эвертон") – 5 голов в феврале. Дубль в ворота "Лестера", гол в ворота "Ливерпуля", "Кристал Пэласа" и "Манчестер Юнайтед").
Матета (нападающий, "Кристал Пэлас") – 4 гола + ассист в феврале. Дубль в ворота "Манчестер Юнайтед", по голу в ворота "Эвертона" и "Астон Виллы". Ассист в матче против "Фулхэма".
Минтех (полузащитник, "Брайтон") – дубль против "Челси" и ассист против "Саутгемптона".
Салах (нападающий, "Ливерпуль") – 6 голов и 4 ассиста. Дубль против "Борнмута", гол + ассист против "Эвертона", "Астон Виллы" и "Манчестер Сити". Гол против "Вулверхэмптона" и ассист против "Ньюкасла".
Спенс (защитник , "Тоттенхэм") – гол в ворота "Ипсвича", 2 сухих матча.
Собослаи (полузащитник, "Ливерпуль") – 2 гола + ассист. Гол + ассист в матче против "Манчестер Сити" и гол против "Ньюкасла"
The best of the best ????— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) March 6, 2025
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Напомним, что в январе лучшим игроком стал полузащитник Джастин Клюйверт
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