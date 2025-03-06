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В том числе наставник украинца. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера февраля
5 кандидатов
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига назвала претендентов на лучшего тренера февраля.
Лига предлагает болельщикам выбрать одного из пяти претендентов.
- Оливер Гласнер ("Кристал Пэлас") – 4 матча, 3 победы и одно поражение, разница голов (РГ): +6.
- Дэвид Мойес ("Эвертон") – 5 матчей, 2 победы, 3 ничьи, РГ +5
- Анге Постекоглу ("Тоттенхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +5
- Марко Силва ("Фулхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +1
- Арне Слот ("Ливерпуль") – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьи, РГ +7
The five nominees for February’s @BarclaysFooty Manager of the Month! ????— Premier League (@premierleague) March 6, 2025
Cast your vote below ????
Голосование продлится до 14:00 (по киевскому времени) 10 марта.
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Напомним, что лучшим тренером января стал наставник "Борнмута" Андорни Ираола.
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Источник:Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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