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В том числе наставник украинца. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера февраля

Англия

5 кандидатов

В том числе наставник украинца. АПЛ назвала претендентов на лучшего тренера февраля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-Лига назвала претендентов на лучшего тренера февраля.

Лига предлагает болельщикам выбрать одного из пяти претендентов.

  • Оливер Гласнер ("Кристал Пэлас") – 4 матча, 3 победы и одно поражение, разница голов (РГ): +6.
  • Дэвид Мойес ("Эвертон") – 5 матчей, 2 победы, 3 ничьи, РГ +5
  • Анге Постекоглу ("Тоттенхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +5
  • Марко Силва ("Фулхэм") – 4 матча, 3 победы и одно поражение. РГ +1
  • Арне Слот ("Ливерпуль") – 6 матчей, 4 победы, 2 ничьи, РГ +7

Голосование продлится до 14:00 (по киевскому времени) 10 марта.

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Напомним, что лучшим тренером января стал наставник "Борнмута" Андорни Ираола.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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