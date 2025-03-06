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Арсенал активизирует интерес к нападающему Ювентуса
Можно подписать за небольшие деньги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Tutto Juve, "канониры" активизируют интерес к Душану Влаховичу, поскольку переговоры серба с "Ювентусом" по новому контракту зашли в тупик.
Потребность "Арсенала" в центрфорварде назрела давно, а травмы Кая Гаверца и Габриэля Жезуса в этом сезоне лишь подтвердили необходимость усиления атаки. Клуб ведет поиски как в Премьер-лиге, так и в других европейских чемпионатах, пытаясь найти бомбардира для команды Артеты.
Влахович - один из главных кандидатов на трансфер летом. В январе 2022 года "Арсенал" уже пытался его подписать, но тогда серб выбрал "Ювентус". На этот раз ситуация может сложиться в пользу лондонцев.
Известно, что "Арсенал" уже подготовил стартовое предложение - 30 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету Влаховича 14 голов и 2 ассиста в 33 поединках за "Юве" во всех турнирах.
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