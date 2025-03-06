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В Англии назвали дату кубкового матча между Манчестер Сити и Борнмутом Забарного

Англия

Центральный матч 1/4 финала

В Англии назвали дату кубкового матча между Манчестер Сити и Борнмутом Забарного

Фото - thefa.com

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В Англии назвали дату кубкового матча между "Манчестер Сити" и "Борнмутом".

Команды сыграют между собой в воскресенье 30 марта в 18:30 по киевскому времени.

"Манчестер Сити" прошёл в 1/4 финала, обыграв "Плимут" Максима Таловерова со счётом 3:1. "Борнмут" победил "Вулверхэмптон" в серии пенальти. Основное время закончилось со счётом 1:1.

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Это будет первая встреча команд в Кубке Англии с ноября прошлого года. Тогда "вишеньки" обыграли "горожан" со счётом 2:1.

Матчи 1/4 финала Кубка Англии пройдут 29 и 30 марта.

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Кубок Англии Манчестер Сити Борнмут
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Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
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