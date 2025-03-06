Форвард Ливерпуля согласился покинуть команду летом

Форвард "Ливерпуля" согласился покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание El Nacional, 25-летний Дарвин Нуньес окончательно решил, что покинет "Ливерпуль" летом этого года. Уругваец не смог оправдать ожидания от его подписания за 85 миллионов евро из "Бенфики" в июле 2022 года.

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Отмечается, что ему уже поступали предложения от нескольких клубов из Саудовской Аравии и Италии, однако приоритетом для него является возвращение в чемпионат Испании. Мадридский "Атлетико" проявляет серьезный интерес к футболисту.

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В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 6 голов и отдал 6 ассистов в 37 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.