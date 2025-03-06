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Томас Тухель может вызвать в сборную Англии юных звезд Арсенала

Англия

Впечатляют своей игрой

Томас Тухель может вызвать в сборную Англии юных звезд Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Сами Мокбель, юный талант "Арсенала" Итан Нванери может получить повышение в сборной Англии. Его выступления вызвали дискуссии относительно возможного попадания во взрослую сборную Англии, хотя он еще не дебютировал за команду U21.

Внутренне в ФА не исключают такого варианта, однако считают, что для начала Нванери стоит пройти через молодежную сборную. Наиболее вероятный сценарий - вызов в сборную U21 на товарищеские матчи против Франции и Португалии. Однако в случае травм в атаке основной команды Томас Тухель может рассмотреть Нванери уже сейчас. Объявление состава запланировано на следующую пятницу.

Похожая ситуация складывается и для Майлза Льюиса-Скелли. В Англии не хватает левых защитников - Льюис Холл выбыл до конца сезона, Люк Шоу еще не восстановился, а Бен Чилвел потерял доверие. Это делает 18-летнего Льюиса-Скелли потенциальным вариантом для Тухеля накануне отборочных матчей ЧМ-2026 против Латвии и Албании. Если Льюис-Скелли не попадет в главную сборную, он гарантированно получит свой первый вызов в U21.

Добавим, что в этом сезоне 17-летний Нванери забил 8 голов и отдал 1 ассист в 25 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, тогда как на счету 18-летнего Льюиса-Скелли 1 гол и 1 ассист в 26 матчах.

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Англия Арсенал (Лондон) Томас Тухель Итан Нванери Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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