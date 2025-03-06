Рууд ван Нистелрой: Я верю, что Лестер сможет сохранить место в АПЛ

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой прокомментировал ситуацию, в которой находится команда.

"Мы понимаем, что нам будет трудно сохранить свое место в АПЛ. Это серьезный вызов, но мы готовимся к каждому следующему матчу. Мне нравится процесс, которым я занимаюсь в "Лестере", однако сейчас все зависит от результатов команды. Я верю, что у нас еще есть время до конца мая оказаться там, где мы все хотим видеть команду в турнирной таблице по завершении этого сезона".