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Рууд ван Нистелрой: Я верю, что Лестер сможет сохранить место в АПЛ

Англия
Обновлено

Перед командой стоит тяжелая задача

Рууд ван Нистелрой: Я верю, что Лестер сможет сохранить место в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой прокомментировал ситуацию, в которой находится команда.

"Мы понимаем, что нам будет трудно сохранить свое место в АПЛ. Это серьезный вызов, но мы готовимся к каждому следующему матчу. Мне нравится процесс, которым я занимаюсь в "Лестере", однако сейчас все зависит от результатов команды. Я верю, что у нас еще есть время до конца мая оказаться там, где мы все хотим видеть команду в турнирной таблице по завершении этого сезона".

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Отметим, что "Лестер" занимает 19-е место в АПЛ, набрав 17 очков после 27 сыгранных туров.

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Рууд ван Нистелрой АПЛ Лестер Сити
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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