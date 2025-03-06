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Моуринью высказался об изменениях в Манчестер Юнайтед
Мне жаль, что некоторые люди теряют работу... (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью, который сейчас тренирует "Фенербахче", поделился своими мыслями об изменениях в "Манчестер Юнайтед", где он работал несколько лет.
"Я мало знаю о том, что сейчас происходит в "МЮ"... Я знаю сэра Джима Рэтклиффа. У нас хорошие отношения. Я считаю его хорошим человеком и замечательным бизнесменом.
Мне жаль, что некоторые люди теряют работу, но я надеюсь, что клуб движется в правильном направлении", - заявил Моуринью.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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