Новичок Манчестер Сити признан лучшим игроком команды в феврале

Центральный защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова признан лучшим игроком "горожан" в феврале.

Узбекистанец обошел в голосовании нападающего Эрлинга Холанда и левого защитника Йошко Гвардиола.

Хусанов в прошлом месяце за "Манчестер Сити" сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Your February @etihad Player of the Month is... Abdukodir Khusanov! ????????



Enter for your chance to win a signed shirt ⤵️