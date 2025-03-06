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Новичок Манчестер Сити признан лучшим игроком команды в феврале
Абдукодир Хусанов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова признан лучшим игроком "горожан" в феврале.
Узбекистанец обошел в голосовании нападающего Эрлинга Холанда и левого защитника Йошко Гвардиола.
Хусанов в прошлом месяце за "Манчестер Сити" сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол.
Your February @etihad Player of the Month is... Abdukodir Khusanov! ????????— Manchester City (@ManCity) March 6, 2025
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Источник:Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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