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Новичок Манчестер Сити признан лучшим игроком команды в феврале

Англия

Абдукодир Хусанов

Новичок Манчестер Сити признан лучшим игроком команды в феврале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитника "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова признан лучшим игроком "горожан" в феврале.

Узбекистанец обошел в голосовании нападающего Эрлинга Холанда и левого защитника Йошко Гвардиола.

Хусанов в прошлом месяце за "Манчестер Сити" сыграл 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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Манчестер Сити Абдукодир Хусанов
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Источник:
Мan Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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