Два клуба АПЛ будут соревноваться за трансфер молодого вингера Реал Бетиса

Молодой талант "Реал Бетиса Б" Хесус Родригес привлек внимание ведущих клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" и "Челси" соревнуются за подписание Родригеса, причем "синие" особенно заинтересованы в том, чтобы привезти футболиста в Лондон летом.

Родригес в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.