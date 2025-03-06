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Два клуба АПЛ будут соревноваться за трансфер молодого вингера Реал Бетиса
Хесус Родригес может перейти в АПЛ
Тransfermarkt
Молодой талант "Реал Бетиса Б" Хесус Родригес привлек внимание ведущих клубов английской Премьер-лиги.
Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" и "Челси" соревнуются за подписание Родригеса, причем "синие" особенно заинтересованы в том, чтобы привезти футболиста в Лондон летом.
Родригес в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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