  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два клуба АПЛ будут соревноваться за трансфер молодого вингера Реал Бетиса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два клуба АПЛ будут соревноваться за трансфер молодого вингера Реал Бетиса

Англия

Хесус Родригес может перейти в АПЛ

Два клуба АПЛ будут соревноваться за трансфер молодого вингера Реал Бетиса

Тransfermarkt

Новина українською

Молодой талант "Реал Бетиса Б" Хесус Родригес привлек внимание ведущих клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" и "Челси" соревнуются за подписание Родригеса, причем "синие" особенно заинтересованы в том, чтобы привезти футболиста в Лондон летом.

Родригес в текущем сезоне сыграл 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Читайте такжеЗабарный vs Миколенко, дерби Лондона, Мадрида и Лиссабона. Расписание футбола на 3 – 9 февраля
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед объявил о продолжении сотрудничества и своим молодым форвардом
yellow-arrow
Новичок Манчестер Сити признан лучшим игроком команды в феврале
yellow-arrow
Моуринью высказался об изменениях в Манчестер Юнайтед
Челси (Лондон) Ливерпуль Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости