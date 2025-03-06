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Манчестер Юнайтед объявил о продолжении сотрудничества и своим молодым форвардом
Официально
Молодой нападающий "Манчестер Юнайтед" Итан Уитли подписал новый долгосрочный контракт с клубом.
19-летний футболист "красных дьяволов" продлил свое соглашение до июня 2028 года.
"Это еще один момент гордости для меня и моей семьи", - сказал Уитли после подписания контракта.
Добавим, что сейчас Итан играет за "Уолсолл" на правах аренды. 31 мая футболист вернется в "Манчестер Юнайтед".
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Источник:МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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