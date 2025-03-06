Манчестер Юнайтед объявил о продолжении сотрудничества и своим молодым форвардом

Молодой нападающий "Манчестер Юнайтед" Итан Уитли подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

19-летний футболист "красных дьяволов" продлил свое соглашение до июня 2028 года.

"Это еще один момент гордости для меня и моей семьи", - сказал Уитли после подписания контракта.

Добавим, что сейчас Итан играет за "Уолсолл" на правах аренды. 31 мая футболист вернется в "Манчестер Юнайтед".