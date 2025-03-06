  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед объявил о продолжении сотрудничества и своим молодым форвардом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед объявил о продолжении сотрудничества и своим молодым форвардом

Англия

Официально

Манчестер Юнайтед объявил о продолжении сотрудничества и своим молодым форвардом

Новина українською

Молодой нападающий "Манчестер Юнайтед" Итан Уитли подписал новый долгосрочный контракт с клубом.

19-летний футболист "красных дьяволов" продлил свое соглашение до июня 2028 года.

"Это еще один момент гордости для меня и моей семьи", - сказал Уитли после подписания контракта.

Добавим, что сейчас Итан играет за "Уолсолл" на правах аренды. 31 мая футболист вернется в "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеМоуринью высказался об изменениях в Манчестер Юнайтед
По теме
yellow-arrow
Глава FA: Тухель уже сделал большой вклад в сборную Англии
yellow-arrow
Два клуба АПЛ будут соревноваться за трансфер молодого вингера Реал Бетиса
yellow-arrow
Новичок Манчестер Сити признан лучшим игроком команды в феврале
Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости