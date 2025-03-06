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Глава FA: Тухель уже сделал большой вклад в сборную Англии

Англия

Марк Буллингем дал интервью ВВС

Глава FA: Тухель уже сделал большой вклад в сборную Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем заявил, что Томас Тухель уже сделал большой вклад в сборную Англии.

"Томас уже сделал большой вклад. Он действительно вдохновил команду и интегрировал некоторых своих людей в нашу существующую команду, и они очень хорошо ладят.

Он наладил очень хорошие связи с игроками и посетил много игр. Он полон энергии, и все идет очень хорошо.

Он встречался не только с игроками в Англии, но и с игроками, которые играют за рубежом. В долгосрочной перспективе это будет только на пользу нам", - сказал Буллингем.

Первый матч сборная Англии под руководством Тухеля проведет 21 марта. Команда сыграет против Албании в отборе к Чемпионату мира 2026 года.

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