Глава FA: Тухель уже сделал большой вклад в сборную Англии

Глава Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем заявил, что Томас Тухель уже сделал большой вклад в сборную Англии.

"Томас уже сделал большой вклад. Он действительно вдохновил команду и интегрировал некоторых своих людей в нашу существующую команду, и они очень хорошо ладят.

Он наладил очень хорошие связи с игроками и посетил много игр. Он полон энергии, и все идет очень хорошо.

Он встречался не только с игроками в Англии, но и с игроками, которые играют за рубежом. В долгосрочной перспективе это будет только на пользу нам", - сказал Буллингем.