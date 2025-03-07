Эвертон хочет вернуть своего бывшего нападающего

"Эвертон" готовится начать переговоры с "Тоттенхэмом" относительно возможного возвращения Ришарлисона, поскольку клуб стремится укрепить атаку перед новым сезоном.

Менеджер Дэвид Мойес, который возглавил команду в январе, хочет усилить атакующее звено. Одним из вариантов является Ришарлисон, который в 2022 году перешел из "Эвертона" в "Тоттенхэм" за 60 миллионов фунтов. Как сообщает GiveMeSport, мерсисайдцы не хотели отпускать его, однако были вынуждены продать из-за финансовых ограничений.

После двух посредственных сезонов на севере Лондона "Эвертон" рассматривает возможность возвращения форварда. Известно, что "шпоры" могут быть готовы отпустить Ришарлисона примерно за 40 миллионов фунтов.

Добавим, что в этом сезоне на счету 27-летнего бразильца 3 гола и 1 ассист в 14 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.