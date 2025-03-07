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Манчестер Сити хочет подписать полузащитника Реала
Француз может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" определил Эдуардо Камавингу как главную трансферную цель для усиления своей полузащиты летом. "Сити" нуждается в новом центральном хавбеке, поскольку этим летом команду могут покинуть Кевин Де Брюйне и Матео Ковачич. В этом контексте Камавинга выглядит идеальным вариантом благодаря своей универсальности.
"Реал Мадрид" осознает ценность своего полузащитника, но готов выслушать предложения летом. Ожидается, что трансферная стоимость француза будет составлять 60-70 миллионов евро, и "Манчестер Сити" способен без проблем выложить такую сумму.
Гвардиола высоко ценит навыки 21-летнего хавбека и считает, что он может образовать мощный дуэт с Родри после возвращения испанца от травмы. Кроме того, его универсальность позволяет эффективно комбинироваться с Нико Гонсалесом в центре поля.
Добавим, что в этом сезоне на счету Камавинги 1 гол и 2 ассиста в 24 матчах за "Реал" во всех турнирах.
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