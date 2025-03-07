Мейсон Гринвуд запросил смену гражданства в пользу Ямайки

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии (FA) Марк Буллингем подтвердил, что воспитанник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд подал официальный запрос на смену национальной команды на Ямайку.

23-летний нападающий не играл за Англию с момента своего дебюта в сентябре 2020 года в матче против Исландии. После подачи запроса он больше не имеет права на вызов в сборную "трех львов". The Athletic пишет, что этот процесс начался еще в августе прошлого года.

"Насколько я понимаю, Гринвуд подал запрос на смену национальной команды. Это произошло официально, поэтому он больше не может быть вызван в Англию, поскольку переход возможен только один раз", - заявил Буллингем в комментарии для The Athletic.

Несмотря на то, что Гринвуд уже выступал за сборную Англии, ему разрешено сменить спортивное гражданство, поскольку на момент дебюта ему было меньше 21 года.

Добавим, что форвард, который играет за "Марсель" после летнего перехода из "Манчестер Юнайтед" за 23,1 миллиона фунтов, демонстрирует высокую результативность - 16 голов и 3 ассиста в 26 матчах сезона.