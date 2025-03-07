Манчестер Юнайтед активизировал усилия по трансферу нападающего

Как сообщает The Sun, подписание нового нападающего стало приоритетом для руководства "Юнайтед". Среди главных кандидатов - Виктор Осимхен и Виктор Дёкереш, однако "Юнайтед" осознает, что может понадобиться более дешевый вариант, чтобы сбалансировать расходы на усиление других позиций.

По данным издания, "МЮ" определил нападающего "Кристал Пэлас" Жана-Филиппа Матета как качественную альтернативу. По мнению аналитиков "МЮ", Матета прекрасно впишется в формацию 3-4-3, которую может использовать Рубен Аморим. Клуб высоко оценивает его мобильность, трудолюбие и, конечно, умение забивать. Нападающий также заинтересован в переходе.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 15 голов и 3 ассиста в 33 матчах за "Пэлас" во всех турнирах.