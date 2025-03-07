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Три английских топ-клуба заинтересованы в подписании Эдерсона из Аталанты
Серьезная конкуренция
Getty Images / Global Images Ukraine
Три английских топ-клуба заинтересованы в подписании Эдерсона из "Аталанты".
Как сообщает издание CaughtOffside, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" готовы летом побороться с "Манчестер Сити" за трансфер 25-летнего бразильца, стоимость которого в Италии оценивают в 60 миллионов евро. Представители "красных дьяволов" уже запрашивали информацию об игроке, поскольку они на данный момент находятся в поиске потенциальной замены для Каземиро и Кристиана Эриксена.
Напомним, что "Ювентус" также заинтересован в трансфере Эдерсона. Спортивный директор "бьянконери" Кристиано Джунтоли в середине января встречался с менеджерами "Аталанты".
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В этом сезоне Эдерсон принял участие в 39 матчах на клубном уровне, отметившись 4 голами и 2 ассистами. На сайте Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
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